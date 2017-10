Come scegliere il colore del parquet

Moltissime persone sono in serio imbarazzo quando devono scegliere il colore giusto per il parquet, e in effetti non c’è da meravigliarsi: ci sono tantissimi colori diversi sul mercato, e non è semplice capire quale faccia al caso proprio.

Per quanto si desideri essere creativi, tuttavia, è importante seguire determinate regole di base e precisi parametri, onde evitare errori che possono poi risultare davvero imbarazzanti da mostrare agli ospiti.

Per questo, è possibile seguire alcune linee guida molto semplici ma anche molto efficaci quando si decide di avere un parquet colorato.

Innanzitutto, è importante considerare bene le dimensioni della stanza, la struttura e il colore delle pareti, l’altezza del soffitto e il colore dell’arredamento: per avere un buon risultato, i colori del parquet devono essere sempre complementari a quelli dei mobili e delle pareti, e non dello stesso tono o, peggio ancora, uguali.

Evitate di utilizzare per il parquet dei colori scuri in stanze piccole con le pareti scure: si rischia un effetto cupo e deprimente.

Nelle stanze con il soffitto basso, scegliete colori chiari per il parquet e toni vivaci per le pareti. Tuttavia, se prediligete un aspetto classico, orientatevi verso i parquet di legno naturale non satinato o comunque dalle tradizionali tonalità di marrone. I parquet classici, inoltre, riescono a nascondere meglio piccoli graffi e imperfezioni del pavimento.

I colori vivaci e audaci (come le varie tonalità del rosso) sono perfetti per gli interni di negozi, uffici e grandi spazi, mentre sono sconsigliati per stanze di piccola e media grandezza. Per le abitazioni, vanno bene le nuance dorate e marroni per dare una sensazione calda e accogliente, mentre vanno bene il bianco e il grigio per dare più spaziosità a stanze molto piccole.

In ogni caso, il modo migliore per capire se il colore del parquet è quello giusto è sfruttare i campioni di pavimentazione, che vanno però sempre analizzati di mattina alla luce naturale.